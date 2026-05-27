INI藤牧京介、Da-iCE工藤大輝と共作したオリジナル楽曲「Yourself」のMV公開

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INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、藤牧京介のオリジナル楽曲「Yourself」のMVが公開された。

■“冴えない自分を変えていく”をテーマに楽曲の世界観を表現

「Yourself」は藤牧とDa-iCE・工藤大輝が共作した楽曲で、5月25日にデジタルリリース。グルーヴィーなサウンドに乗せて、新しい挑戦をする人やこれから挑戦したいと思っている人へのエールが込められている。

今回公開されたMVでは、“冴えない自分を変えていく”をテーマに楽曲の世界観を表現。「新しい今日を始めよう」という歌詞のとおり、日常のなかの“きっかけ“に寄り添って気づかせてくれるような映像に仕上がっている。

5月25日に公開されたMVティザーではハイトーンの髪色にスーツ姿の藤牧の姿もあり、その変化にSNS上でも「金髪!?」「MV楽しみすぎる！」など、映像公開を心待ちにするコメントが多く寄せられ、期待感が高まっていた。

夏を先取りしたかのような青空や海辺などの鮮やかなロケーションで撮影された各シーン、理想と現実、新しい自分を演じ分ける藤牧の表情も注目ポイントだ。

なお、工藤とは2025年3月に公開した藤牧初のソロ楽曲「Pay Back」での楽曲提供ぶり二度目のタッグとなり、6月25日に工藤の双子の兄であるシンガーソングライター「claquepot」が開催するツーマンライブツアー『claquepot crosspoint 2026』の初日、東京公演に出演することが決定している。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

藤牧京介（INI）

DIGITAL SINGLE「Yourself」

■【画像】藤牧京介（INI）のアーティスト写真

■【画像】「Yourself」のジャケット写真

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