お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、ダチョウ倶楽部40周年ライブの舞台裏を語った。ダチョウ倶楽部の結成40周年を記念したお笑いライブが25日、都内で開かれ、多くのゲストが出演。爆笑問題もステージに立った。その後の打ち上げでは、ステージを観覧に来ていたタレント島崎和歌子と、楽屋で会ったという。太田は「またお前、『オール