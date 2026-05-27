『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、東京都在住の女性（31）から「命の恩人を探してほしい」という依頼が届く。今から12年前、2014年の夏。依頼者は親友と2人で、奈良の生駒山上遊園地を徒歩で目指していた。ところが山道で完全に道に迷い、7時間ほど遭難状態に。携帯の電波も届かず、途方に暮れた依頼者たちが、最後の手段でヒッチハイクを試みたところ、奇跡的に1台の車が停まってくれた。乗っていたお母さんと娘さ