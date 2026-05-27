復帰は早くて9月末かイングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、ハムストリングの負傷に対する手術を無事に終えた。しかし長期離脱は避けられず、今夏の北中米ワールドカップ（W杯）欠場が決定している。これについて現地時間5月26日、英地元紙「Sussex World」は4〜6か月の長期離脱の可能性を指摘。新シーズンへの影響も含めて現地で大きな注目を集めている。三笘は今月行われたプレミアリーグのウォルバーハン