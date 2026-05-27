5月26日、18歳長女への暴行容疑で逮捕された阿部慎之助前監督（47）の辞任に伴い、読売ジャイアンツ監督代行を任された橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）。初陣となるセ・パ交流戦、福岡ソフトバンクホークスとの試合を3-8で落とした。【写真】息子とキャッチボールをする姿が目撃された巨人・阿部前監督この日、「いろいろ心配はあった」としつつも泉口友汰選手（27）を1番に据え、トレイ・キャベッジ選手（29）をセンタ