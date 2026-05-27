TBSラジオ林慎太郎社長は27日、都内で定例会見を行い、休養中のバナナマン日村勇紀（54）の代役について言及した。同局ではバナナマンのレギュラー番組「金曜JUNKバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を放送しており、5月はハリセンボン近藤春菜、お笑いコンビのネコニスズ、野呂佳代が週替わりで設楽統のパートナーを務めた。林社長は日村の体調不良について「所属事務所から発表された以上の情報は私どもも持っておりません」と