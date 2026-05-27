お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ（30）が26日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。筋トレを始めた理由について明かした。今回の番組では、大の猫好きの青木が、古くから猫を神様としてまつる風習のある宮城・伊具郡丸森町でロケ。ジェラートが人気の店を訪れた青木は、そこで青木の大ファンだという小学生の姉妹と出会い、まるでアイドルのような振る舞いで、特にボケることなく食レ