【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」CMオフショット／CM／広告ビジュアル 他 目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramを更新。キリンビール「晴れ風」新CMのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。 ■目黒蓮、白Tシャツ姿で爽やかな笑顔 目黒は「もうすぐ夏です！！CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」と報告。新しくなった「晴れ風」への思いもつづり、オフショットを公開した。 写真の目黒は、白Tシャツ