ヴォルフスブルクに所属する日本代表FW塩貝健人が27日に帰国した。塩貝は1月の移籍市場でNECからヴォルフスブルクに完全移籍で加入したが、チームとしてはリーグ戦を16位で終え、2部との昇降格プレーオフではパーダーボルンに2戦合計で敗れ、降格の憂き目にあうシーズンとなった。個人としてはブンデスリーガの半シーズンで12試合に出場したものの、先発は2試合。プレーオフでも第1戦は出番なし、2戦目はビハインドとなった延