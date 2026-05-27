白毛のアイドルだったソダシの妹になる白毛馬のスノーウィスパー（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）が函館２週目に行われる芝１２００メートルでのデビューを目標にしていることが分かった。同馬は３月末に栗東に入り、４月９日にゲート試験で合格。その後は放牧に出されている。「距離は短いところが合いそう。洋芝の１２００メートルでどんな走りをするか見てみたいですね」と須貝調教師は説明した。同