チェジュ航空は、6月11日に開設する神戸〜ソウル/仁川線の運航期間を、10月24日まで延長した。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は神戸発が2時間から2時間25分、ソウル/仁川発が1時間40分。チェジュ航空の近畿地方への就航は、大阪/関西を含む2空港に拡大する。神戸発着のソウル/仁川線はこの他に、大韓航空が1日2往復を運航している。■ダイヤ7C1622神戸（16：00）〜ソウル/仁川（18：35）