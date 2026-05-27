トキエアは、6月搭乗分を対象にしたタイムセールを、5月27日正午から6月2日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、トキエア運航の全路線が6,600円。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は6月1日から30日まで。座席数限定でウェブサイトからの予約かつクレジットカードもしくはPayPayでの支払いのみ対象となる。対象運賃はトキトク。