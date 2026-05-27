きょうの県内は各地で青空が広がり、午前中から汗ばむ陽気となっています。午後からは次第に雲に覆われる見込みです。午前11時30分までの最高気温は、富山空港で29.9度、朝日町で28度ちょうどなど気温が上がり真夏日に迫る暑さとなっています。きょうは紫外線も強く、帽子を被る人や日傘を差す人の姿が多く見られました。昼過ぎからは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりますが、天気の大きな崩れはなさそうです。あすは低気圧