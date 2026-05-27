【ドラゴンクエスト40周年記念セール】 実施期間：6月3日まで スクウェア・エニックスは「ドラゴンクエスト40周年記念セール」を5月27日から開始した。実施期間は6月3日まで。 今回のセールでは2月に発売された「ドラゴンクエストVII Reimagined」通常版が25％引きの6,583円、「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット」が30％引きの8,932円などとなっている。