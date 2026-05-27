スクウェア・エニックスは「ドラゴンクエスト40周年記念セール」を5月27日から開始した。実施期間は6月3日まで。

今回のセールでは2月に発売された「ドラゴンクエストVII Reimagined」通常版が25％引きの6,583円、「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット」が30％引きの8,932円などとなっている。

この他「ドラゴンクエストビルダーズ2」は50％引きの3,190円、「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」は75％引きの1,245円など。人気の最新タイトルから、発売から少し時間がたった重量級タイトルまでラインナップされている。

ドラゴンクエストVII Reimagined

ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット

ドラゴンクエストビルダーズ2

ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅

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