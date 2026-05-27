プレミアリーグは５月25日、今シーズンの年間最優秀ゴールにノミネートされた10発を発表。三笘薫（ブライトン）のゴラッソが選出された。選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを利き足とは逆の左足で捉え、鮮やかにネットを揺らした一撃だ。日本代表アタッカーのノミネートはなんと３年連続、偉業と言っても過言ではないだろう。こ