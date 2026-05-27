「ソン・フンミンの記録を塗り替えた日本のスター」W杯落選の日本代表戦士が達成した“偉業”に韓国メディアが驚愕！「２人目のアジア人選手に…」
プレミアリーグは５月25日、今シーズンの年間最優秀ゴールにノミネートされた10発を発表。三笘薫（ブライトン）のゴラッソが選出された。
選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを利き足とは逆の左足で捉え、鮮やかにネットを揺らした一撃だ。日本代表アタッカーのノミネートはなんと３年連続、偉業と言っても過言ではないだろう。
この一報に驚愕したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「ソン・フンミンの記録を塗り替えた日本のスター、三笘薫がアジア人選手として新たな記録に挑戦。プレミア年間最優秀ゴールにノミネート」と見出しを打ち、「三笘はプレミアリーグでアジア人選手として再び歴史を刻むことを目指している」と伝えた。
同メディアは、このゴールが４月の月間最優秀ゴール賞に輝いた点に言及。「2016-2017シーズンに月間最優秀ゴール賞が創設されて以来、３度受賞した選手はブルーノ・フェルナンデス、アンドロス・タウンゼント、そして三笘の３人だけだ」と綴り、こう続けた。
「今回の受賞により、三笘はソン・フンミンの記録を塗り替えた。ソンはトッテナム在籍時に２度、月間最優秀ゴール賞を受賞している」
そして、「ソン・フンミンは2019-2020シーズン、バーンリー戦でのゴールでプレミアリーグ年間最優秀ゴール賞を受賞している。もし三笘が受賞すれば、ソン・フンミンに次ぐ２人目のアジア人選手となる。これは、プレミアリーグにおけるアジア人選手の歴史に残る記録となると期待されている」と締め括っている。
残念ながら、怪我で北中米ワールドカップへの出場を逃したものの、三笘がプレミアリーグで残してきた足跡は色あせない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘のスーパーボレー弾など驚愕のゴラッソづくし！プレミア年間最優秀ゴールにノミネートされた10発
選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを利き足とは逆の左足で捉え、鮮やかにネットを揺らした一撃だ。日本代表アタッカーのノミネートはなんと３年連続、偉業と言っても過言ではないだろう。
同メディアは、このゴールが４月の月間最優秀ゴール賞に輝いた点に言及。「2016-2017シーズンに月間最優秀ゴール賞が創設されて以来、３度受賞した選手はブルーノ・フェルナンデス、アンドロス・タウンゼント、そして三笘の３人だけだ」と綴り、こう続けた。
「今回の受賞により、三笘はソン・フンミンの記録を塗り替えた。ソンはトッテナム在籍時に２度、月間最優秀ゴール賞を受賞している」
そして、「ソン・フンミンは2019-2020シーズン、バーンリー戦でのゴールでプレミアリーグ年間最優秀ゴール賞を受賞している。もし三笘が受賞すれば、ソン・フンミンに次ぐ２人目のアジア人選手となる。これは、プレミアリーグにおけるアジア人選手の歴史に残る記録となると期待されている」と締め括っている。
残念ながら、怪我で北中米ワールドカップへの出場を逃したものの、三笘がプレミアリーグで残してきた足跡は色あせない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘のスーパーボレー弾など驚愕のゴラッソづくし！プレミア年間最優秀ゴールにノミネートされた10発