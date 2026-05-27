新宿歌舞伎町の闇スロット店を摘発　1万人以上来店し3億3000万円売り上げか　バー装い常連客の紹介など入念な対策も　

東京・新宿区の歌舞伎町で24日、違法な闇スロット店の店長ら3人が客を相手に違法な賭け事を繰り返していた疑いで逮捕された。店はバーを装い約1年で1万人以上が来店し、約3億3000万円を売り上げたという。

バーを装い違法な賭け事を繰り返していた疑い

カメラが捉えたのは、24日午前3時半過ぎの新宿・歌舞伎町。

うつむきながら車に乗り込む塩田芳大容疑者(39)。違法な闇スロット店「パックマン」店長だ。

警視庁の捜査員がスロット機を持って、続々と店から出てくる。スロット機の中には「裏モノ」と書かれたものもある。

塩田容疑者など3人は客を相手に違法な賭け事を繰り返していた疑いが持たれている。

当時、店で賭博をしていた男性客9人も現行犯で逮捕された。

1年で1万人超来店し3億円超売り上げ

店は摘発を逃れるため、バーを装った看板や防犯カメラを設置。

さらに客引きや常連客の紹介がなければ、店に入ることができないよう入念な対策をしていたという。

警視庁によると店には約1年の間に1万人以上の客が来店。約3億3000万円もの売り上げがあったという。

調べに対し、塩田容疑者たちは容疑を認めている。

（「イット！」5月26日放送より）