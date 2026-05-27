たらこパスタや和風ピザなど、日本には和洋折衷メニューが数えきれないほど存在しています。中にはタレで焼いたうなぎをパンで包んだものやサンドウィッチまであったりします。高知県のパン屋さんからは、うなぎとパンを組み合わせた「超！うなぎパン」なるものまで登場しています。その「超！うなぎパン」を販売する株式会社こみベーカリー 取締役経営企画部の古味健人さんと、サンドイッチ製造部部長の西山和人さんに話を聞きま