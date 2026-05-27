◇インターリーグブルージェイズ―マーリンズ（2026年5月25日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠で行われたマーリンズ戦に「4番・三塁」で先発出場。1―0で迎えた3回の第2打席で適時打を放ち、11試合ぶりの打点をマークした。第1打席は空振り三振に倒れたが、3回1死二、三塁から横っ跳びした三塁手のグラブをはじき、左前へ運んだ。今月24日には野球運営部門補佐の加藤豪将