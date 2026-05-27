米津玄師（Photo by Yohji Uchida） 米津玄師が、新曲「夜鷹」（よだか）を、7月17日公開『キングダム 魂の決戦』主題歌として書き下ろし、その主題歌を起用した最新予告が公開された。あわせて、米津玄師からのコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。【動画】『キングダム 魂の決戦』主題歌入り予告＆特報本日公開された最新予告では、主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・