北中米ワールドカップの戦いに向け、日本代表がいよいよ始動。５月25日から始まった代表合宿で誰より声を出しているのが、39歳のベテラン、長友佑都だ。５大会連続W杯メンバー入りを果たした鉄人は、一般公開に訪れたファン・サポーターから「ブラボー！」と声をかけられる。カタール・ワールドカップで「ブラボー！」の名言を生み出してから約４年経っても、ファン・サポーターは親しみを込めて長友に「ブラボー！」と投げか