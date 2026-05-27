【あの人に逢鷹（あいたか）ホークス戦士のその後】ソフトバンク、楽天でシュアな打撃と、50メートル6秒0の俊足を武器に通算145試合に出場した釜元豪さん（32）は、生まれ故郷の長崎県諫早市で「K.GFARM」の代表を務める。相場に左右されない米づくりと、野菜づくりに慣れ親しんだ野球を重ねながら魅力を発信している。周囲には田畑が広がり、小鳥のさえずりがきれいに響き渡る。釜元さんは「天気が良ければ雲仙普賢岳も