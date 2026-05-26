第79回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した岡本多緒さん（41）が日本記者クラブで会見し、受賞の喜びを語りました。岡本さんとヴィルジニー・エフィラさん（49）は、映画『急に具合が悪くなる』で主演し、最優秀女優賞をW受賞。岡本さんは、日本人として初めてこの賞を受賞する快挙となりました。映画は、フランス・パリ郊外の介護施設を舞台に同じ名前の2人が出会い心を通わせていく物語。理想の介護の在り方を探求するマリ