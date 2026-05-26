【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆巨人・戸郷翔征―ソフトバンク・アルメンタ（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・高橋奎二―西武・渡辺勇太朗（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・篠木健太郎―オリックス・曽谷龍平（１７時４５分・横浜）◆中日・桜井頼之介―楽天・古謝樹（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・大竹耕太郎―日本ハム・加藤貴之（１８時・甲子園）◆広島・森翔平―ロッテ・毛利海大（１８時・マツダスタ