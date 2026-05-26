【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信 BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MP 鹿目まどか(ワルプルギスの廻天Ver.)」、「30MP 暁美ほむら(ワルプルギスの廻天Ver.)」を発表した。 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」に登場する魔法少女衣装の鹿目まどかと暁美ほむらが立体化。 「30MP 鹿目まど