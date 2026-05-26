【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信

BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MP 鹿目まどか(ワルプルギスの廻天Ver.)」、「30MP 暁美ほむら(ワルプルギスの廻天Ver.)」を発表した。

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」に登場する魔法少女衣装の鹿目まどかと暁美ほむらが立体化。

「30MP 鹿目まどか(ワルプルギスの廻天Ver.)」はピンクのフリルが印象的な衣装が再現され、配信では成型色での試作品が公開された。ブローチの部分はシールで表現されている。また、キュゥべえが付属する。発売は11月を予定し、価格は4,950円。

「30MP 暁美ほむら(ワルプルギスの廻天Ver.)」はブラックとホワイトの衣装が再現され、手の甲はインサート成形で表現されている。タイツの模様も成型色で表現されている。発売は11月を予定し、価格は4,950円。

【30MP 鹿目まどか(ワルプルギスの廻天Ver.)】【30MP 暁美ほむら(ワルプルギスの廻天Ver.)】【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project