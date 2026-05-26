中国のAI企業であるDeepSeekはアメリカ企業の最先端AIに匹敵する性能のオープンモデルを公開しており、記事作成時点では700億元(約1兆6000億円)という大規模な資金調達に向けて交渉を進めていることが報じられています。そんなDeepSeekの戦略について、AI関連の分析を行っているGDP氏が論じています。DeepSeek's 10 trillion USD grand strategy / Xhttps://x.com/bookwormengr/status/2057909493250539891DeepSeekは2025年1月に当