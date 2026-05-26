去年12月に亡くなった片山虎之助元総務大臣のお別れ会がきょう、都内で開かれ、多くの与野党議員らが献花に訪れました。去年12月、老衰のため90歳で亡くなった片山虎之助氏は、岡山県出身で、旧自治省を経て1989年の参議院選挙で自民党から出馬し、初当選しました。総務大臣などの要職を歴任した後、複数の政党をわたり歩き、日本維新の会では共同代表を務めました。きょう、都内のホテルで開かれたお別れ会には、自民党の鈴木幹事