◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２６日・神宮）西武・平良海馬投手がヤクルト打線相手に５回まで無安打投球を続けた。初回は先頭・長岡を味方の失策で出すも、捕手・小島の強肩にも助けられ３人で終える。２、３回は３者凡退。４回は２死から連続四死球を与えるなど計３四死球で２死一、二塁とするも、岩田を１３７キロカットボールで一ゴロに打ち取った。両軍無得点のまま迎えた５回も３者凡退。５回ま