かつやは5月28日から、人気の5品を150円引きで提供する「感謝祭」を国内のかつや(一部店舗を除く)で開催する。かつや「感謝祭」1998年8月21日、神奈川県相模原市に1号店をオープンしたかつやは、2026年4月末現在で国内507店舗となった。日頃の感謝の気持ちを込め、5月28日〜5月28日の4日間限定で感謝祭を開催する。定番の「カツ丼(竹)」(869円)をはじめ、特製ソースで味わう「ソースカツ丼(竹)」(869円)、サクサクやわらかな「ロー