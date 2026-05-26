【お得】「かつや」で感謝祭! カツ丼、ロースカツ定食、カツカレーなど5品が150円引きに - 4日間限定
かつやは5月28日から、人気の5品を150円引きで提供する「感謝祭」を国内のかつや(一部店舗を除く)で開催する。
かつや「感謝祭」
1998年8月21日、神奈川県相模原市に1号店をオープンしたかつやは、2026年4月末現在で国内507店舗となった。日頃の感謝の気持ちを込め、5月28日〜5月28日の4日間限定で感謝祭を開催する。
定番の「カツ丼(竹)」(869円)をはじめ、特製ソースで味わう「ソースカツ丼(竹)」(869円)、サクサクやわらかな「ロースカツ定食」(913円)、暑い時期にぴったりな「おろしカツ定食」(1,067円)、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー(竹)」(1,089円)の5品がどれでも150円引きとなり、店内飲食だけでなく、テイクアウトもお得になる(デリバリーは対象外)。
「カツ丼(竹)」(通常869円→感謝祭価格704円)※お弁当は691円
「ソースカツ丼(竹)」(通常869円→感謝祭価格704円)※お弁当は691円
「ロースカツ定食」(通常913円→感謝祭価格748円)※お弁当は734円
「おろしカツ定食」(通常1,067円→感謝祭価格902円)※お弁当は885円
「カツカレー(竹)」(通常1,089円→感謝祭価格924円)※お弁当は907円
かつや「感謝祭」
1998年8月21日、神奈川県相模原市に1号店をオープンしたかつやは、2026年4月末現在で国内507店舗となった。日頃の感謝の気持ちを込め、5月28日〜5月28日の4日間限定で感謝祭を開催する。
定番の「カツ丼(竹)」(869円)をはじめ、特製ソースで味わう「ソースカツ丼(竹)」(869円)、サクサクやわらかな「ロースカツ定食」(913円)、暑い時期にぴったりな「おろしカツ定食」(1,067円)、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー(竹)」(1,089円)の5品がどれでも150円引きとなり、店内飲食だけでなく、テイクアウトもお得になる(デリバリーは対象外)。
「ソースカツ丼(竹)」(通常869円→感謝祭価格704円)※お弁当は691円
「ロースカツ定食」(通常913円→感謝祭価格748円)※お弁当は734円
「おろしカツ定食」(通常1,067円→感謝祭価格902円)※お弁当は885円
「カツカレー(竹)」(通常1,089円→感謝祭価格924円)※お弁当は907円