タレントのほしのあき（49）が25日更新された女性誌「美ST」の公式YouTube「美ST Channel」に出演。50の質問に答えた。年齢を重ねても変わらぬビジュアルを誇るほしの。多忙だったグラビア時代も「これだけは絶対にやってた」ルーティンについては「どんなに疲れていても顔だけは洗って寝る」と回答した。「昔の自分に“これだけはやめとけ！”と言いたい美容は？」の質問には「小鼻パック」と回答。「同世代に1つだけ美容