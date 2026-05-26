【ドンキ限定「ちいかわ」グッズ】 6月6日より販売開始予定 粧美堂は、ディスカウントショップ「ドン・キホーテ」との協業により、「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品を6月6日より、全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で販売を開始する。 ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身につけたちいかわなどがデザイ