タレントの菊地亜美のフェイスラインが激変し、視聴者に衝撃を与えている。「5月25日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、山口もえさん、佐田真由美さんとともに“ママタレント枠”で出演した菊地さん。長女5歳、次女1歳の2児の母として奮闘中の近況を語りながら、長女が自分に似て口が達者すぎるという微笑ましい悩みを明かしたり、忙しいママ必見の便利グッズを紹介していました」（芸能記者）他にもゲームに挑戦したり、