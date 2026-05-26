気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」。クマの出没が連日のように伝えられている中で、青森県が運営するクマの出没情報システム「くまログ」に不正確な情報が相次いで投稿され、大きな問題となっています。山崎夕貴キャスター：青森県は実際にクマが出没するエリアですし、参考にしている方も多いと思うので、嘘だと分かって投稿しているなら許されないことですよね。安宅晃樹キャスター：この嘘の情報の影響で