アイナ・ジ・エンドが、28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』7・8月合併号通常版のカバーに登場する。【ライブ写真】熱い…！アイナ・ジ・エンド『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の模様がたっぷり撮り下ろしでは、プライベートでも愛用している「ティファニー ハードウェア」にまつわるエピソードとともに、心の葛藤を乗り越えて自分自身と向き合う決意を語ったインタビューを収録。さらに、同コレク