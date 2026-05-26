アイナ・ジ・エンド「ティファニー ハードウェア」と共鳴 『ヌメロ・トウキョウ』表紙に登場
アイナ・ジ・エンドが、28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』7・8月合併号通常版のカバーに登場する。
【ライブ写真】熱い…！アイナ・ジ・エンド『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の模様がたっぷり
撮り下ろしでは、プライベートでも愛用している「ティファニー ハードウェア」にまつわるエピソードとともに、心の葛藤を乗り越えて自分自身と向き合う決意を語ったインタビューを収録。さらに、同コレクションの多彩なジュエリーを身にまとった撮り下ろしヴィジュアルもあわせて掲載されている。
過去所属していたガールズグループ「BiSH」の解散から３年が経過した現在、ソロアーティストとして歩み続けるアイナ・ジ・エンド。「解散直後と今とではどんな変化が？」の質問に「人は『変わりたい』と本気で決めたら、絶対に変わることができるんです。ただ、そこに少しでも迷いや心の揺らぎがあると変われなくて。解散直後は自信もなくて不安だったけれど、2024年の武道館公演を終えた頃に変わろうと覚悟を決めました」（インタビュー抜粋）と語っている。
【ライブ写真】熱い…！アイナ・ジ・エンド『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の模様がたっぷり
撮り下ろしでは、プライベートでも愛用している「ティファニー ハードウェア」にまつわるエピソードとともに、心の葛藤を乗り越えて自分自身と向き合う決意を語ったインタビューを収録。さらに、同コレクションの多彩なジュエリーを身にまとった撮り下ろしヴィジュアルもあわせて掲載されている。