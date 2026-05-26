◆米大リーグパドレス０―３フィリーズ（２５日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手が２５日（日本時間２６日）、本拠のフィリーズ戦で２回を投げて無安打１四球１奪三振で、防御率０・００を継続させた。８回からマウンドに上がった松井は先頭のクロフォードに初球、セーフティーバントを仕掛けられたが、一塁手のフランスが捕球してそのままベースにタッチしてアウト。２死からはター