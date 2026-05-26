アクティブなイメージを強調例年、年明け1月に開催され、自動車メーカーやカスタムパーツメーカーが手掛けたカスタムカーが展示される「東京オートサロン（TAS）」。2026年もその例に漏れず、会場は多くの車両で埋め尽くされましたが、注目を集めた一台として挙げられるのが世界初公開されたホンダ「WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプト」でしょう。【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「カクカクSUV」です！ 画像で