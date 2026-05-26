アクティブなイメージを強調

例年、年明け1月に開催され、自動車メーカーやカスタムパーツメーカーが手掛けたカスタムカーが展示される「東京オートサロン（TAS）」。

2026年もその例に漏れず、会場は多くの車両で埋め尽くされましたが、注目を集めた一台として挙げられるのが世界初公開されたホンダ「WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプト」でしょう。

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このコンセプトカーは、ホンダが新たに展開する「トレイルライン」に属するモデルとして登場した車両で、ホンダのモータースポーツ部門である「HRC」がオフロードレースで培ってきた技術や知見が反映されています。

外観は、ベースとなっている「WR-V」と比較して、よりタフな雰囲気を醸し出しています。専用デザインのフロントグリルやヘッドライト、そして前後左右に装着されたスポイラーがその印象を強めています。また、最低地上高も引き上げられており、視認性だけでなく悪路での走破性も高められています。

ボディカラーには落ち着いたグレーが採用されていますが、フロントグリル上部やフォグランプ周り、ボディサイドなどにはオレンジのアクセントカラーが効果的に配置されています。このオレンジは「トレイルライン」を象徴する色として、アクティブなイメージを強調しています。

足元にはダンロップ製のオールテレーンタイヤ「グランドトレック AT5」が装着され、リアには「HRC」のエンブレムが備わります。

このモデルについて、ホンダの担当者は次のように語っています。

「日本のSUVユーザーの多くは街乗りがメインですが、『トレイルライン』が既に設定されている北米では、お客様が荒れた山道を積極的に走行するケースも珍しくありません。そうしたお客様のために生まれた『トレイルライン』を、日本の皆様にもぜひ体験していただき、ホンダならではの『クルマを扱う楽しさや喜び』を感じていただきたいです」。

さらに、「トレイルライン」は「CR-V」や「ZR-V」、「ヴェゼル」といった他のSUVにも設定される見込みですが、WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、その中でも特にオフロード感を強く打ち出したモデルであると説明します。「また、4つのモデルの中では唯一のガソリン車となるため、もっとも山道が似合う1台と言えるかもしれません」と、その特徴を付け加えました。

会場での反響は非常に大きかったようです。前出の担当者は「ブースを訪れたお客様の反応は上々でした」と述べ、次のように続けました。

「特に、既存のWR-Vオーナーの方々からは『同じクルマとは思えないほど印象が違う』といった驚きの声が数多く寄せられました。また、『マットなボディカラーとオレンジの差し色が映える』『このままキャンプ場に乗り入れたい』など、具体的な感想もいただいています。さらに、『このフロントグリルやホイールだけでも販売してほしい』という、カスタマイズパーツとしての市販化を熱望する声も多く、予想以上の反響に確かな手応えを感じています」。

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WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、現段階ではあくまでコンセプトモデルであり、詳細なスペックや価格、発売時期などは公表されていません。しかし、会場で見られた大きな反響は、今後の市販化への期待を大きく高めるものといえそうです。