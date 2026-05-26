26日は広い範囲で晴れていますが、奄美や九州、四国では雨が降っている所があります。また、南の海上では熱帯低気圧が発生しました。これまでの一日の天気を振り返ります。■26日は奄美や九州南部で雨強まる26日(火)は梅雨前線が九州の南にほとんど停滞したため、暖かく湿った空気が流れ込んだ奄美や九州南部で雨が強まりました。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降った所もありました。【1時間降水量】鹿児島県 喜界空港