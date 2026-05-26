ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託といった原油ＥＴＦが堅調。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が日本時間午前の時間外取引で一時、１バレル＝９２ドル前後まで上昇した。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉への期待感から２５日には８９ドル台まで下落する場面があったが、この日は