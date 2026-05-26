【ニューデリー共同】茂木敏充外相は26日、日米豪印4カ国の協力枠組み「クアッド」の外相会合で「経済安全保障やエネルギー安保の自立性を強化するという観点を踏まえ、協力加速のために率直に議論したい」と述べた。