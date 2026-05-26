オークラ ニッコー ホテルズは、「グランドニッコー・バンコク サトーン」を4月10日に開業した。建物は地上35階、地下1階建て。コンセプトは「水辺の迎賓館」で、水をテーマにタイと日本の要素を取り入れた客室デザインとする。客室はスーペリアルーム、デラックスルーム、プレミアコーナールームなど全405室で、このうち36室は長期滞在用レジデンスとする。室内には床から天井までの窓を設け、ディヴァナのバスアメニティやネスプ