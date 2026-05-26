●NASDAQ100はオルカン・S&P500をどこまで上回った？ 中東情勢を巡っては停戦に向けた動きも見られる中、SpaceXやOpenAI、AnthropicのIPOなど、米国のテクノロジー企業には引き続き大きな注目が集まっています。日経平均も6万円台に乗る局面ですが、成長産業の勢いという点では、依然として米国企業の存在感は大きいといえるでしょう。そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、米国の成