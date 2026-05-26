ドジャースにサイン盗み疑惑が浮上である。【もっと読む】大谷翔平「リアル二刀流」で快挙もフル回転の限界ハッキリ佐々木朗希（24）が5回3失点で3勝目を挙げた日本時間24日のブルワーズ戦。2点を追う四回1死一、二塁からT・ヘルナンデスの3ランで逆転した。ブ軍の地元紙「ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル」によれば、二塁走者のパヘスがヘルメットを触ったり、手を上げるなどして打者のヘルナンデスに球種を伝えてい