インテル・マイアミがアルゼンチン代表リオネル・メッシの検査結果を発表した。38歳のレジェンドは、現地５月24日に行なわれたフィラデルフィア・ユニオン戦に先発出場。しかし後半に自ら交代を要求し、73分にピッチを退いてロッカールームに直行していた。怪我が心配されたなか、25日にクラブが公式サイトで「負傷状況の最新情報」として、メッシの状態について次のように伝えている。 「メッシは、５月24日のフィラデ