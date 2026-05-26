ロッキーズ戦に来場【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアが25日（日本時間26日）、ドジャース-ロッキーズ戦が行われるドジャースタジアムに来場。三浦さんは「光栄な気持ち」、木原さんは「野球が大好きなので心から感謝」と心境を明かした。同日の試合で2人は始球式に登場する。三浦さんは「RIKU」、木原さんは「R