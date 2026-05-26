ロッキーズ戦に来場

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアが25日（日本時間26日）、ドジャース-ロッキーズ戦が行われるドジャースタジアムに来場。三浦さんは「光栄な気持ち」、木原さんは「野球が大好きなので心から感謝」と心境を明かした。

同日の試合で2人は始球式に登場する。三浦さんは「RIKU」、木原さんは「RYUICHI」のユニホームを着用し、両チームの練習前にグラウンドに登場。マウンド付近でグラウンドの感触を確認し、投球の“予行演習”を行う場面も。2人でキャッチボールも行っていた。

三浦さんは「この日のためにたくさん練習してきた」、木原さんは「しっかり支えたい」と話した。

りくりゅうが所属する木下グループの木下直哉代表も来場。この日は同社のオフィシャルスポンサーを務めるデーブ・ロバーツ監督のボブルヘッドも配布される。

木原さんは「ドジャース戦を結構見ます。地元に中日さんがあるので、見たりしています」と野球愛を説明。山本由伸、佐々木朗希両投手とは対面したといい「お忙しい中時間を作っていただけて嬉しく思います」と話した。（Full-Count編集部）